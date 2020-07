Günstiger wird es freilich innerhalb der Region München, aber außerhalb der Stadtgrenzen, außer im Süden. In Nord, West und Ost sinken die Preise für Bauland, wie etwa in Altomünster (Nord), Hofstetten (West) oder Dorfen (Ost), bis auf 500 Euro je Quadratmeter durchschnittlich. Ausnahmen bestätigen die Regel. In Landsberg am Lech etwa kostet Baugrund ähnlich viel wie im beliebten Freising oder auch in Starnberg sowie Garching: Je nach Lage sind hier zwischen 1000 und 2000 Euro je Quadratmeter fällig.