Befreiung von der Erbschaftssteuer

Dabei macht es einen Unterschied, ob die Immobilie nach der Erbschaft selbst bewohnt wird, oder nicht. Der Ehepartner beispielsweise, wird von der Erbschaftssteuer befreit, wenn er zehn Jahre lang weiter darin wohnt. Dies gilt auch für das Kind des Erblassers. Bewohnt dieses ebenfalls zehn Jahre lang die Immobilie, muss keine Erbschaftssteuer hierfür entrichtet werden. Allerdings darf in diesem Fall die Wohnfläche der Immobilie 200 qm nicht über- schreiten. Ist die Wohnfläche größer, hat das Kind für den übersteigenden Teil Erbschaftsteuer zu zahlen, sollte der Steuerfreibetrag von 400 000 Euro dann überschritten sein. Zieht man jedoch innerhalb dieser Zehn-Jahres-Frist aus der Immobilie aus, entfällt in der Regel rückwirkend auf den Tag des Erbfalls die Steuerbefreiung. Ist die Immobilie gut vermietet, macht es selbstverständlich Sinn, diese zu behalten und die Erbschaft anzunehmen. Dies ebenso, wenn die Immobilie werthaltig ist, nicht überschuldet, sich die laufen- den Kosten finanzieren lassen und die Sanierungsbedürftigkeit sich in Grenzen hält.