Immer wieder sagte sie Auftritte ab Treuer Fan: "Naddel sieht absolut nicht gesund aus"

"Sie schaut absolut nicht gesund aus", so ein Fan. Was ist nur mit Naddel los? Ihre finanzielle Schieflage ist weiterhin akut. Ständig wird mit ihr die Krankheit Leberzirrhose in Verbindung gebracht und die 53-Jährige lebt noch immer im Hotel eines Freundes. Können die Einnahmen aus dem Verkauf der Autobiografie "Achterbahn" endlich ihre Not lindern?