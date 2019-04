Radsicherheit in München: Die neuen Unfallzahlen

Letztes Jahr war kein gutes Jahr für die Verkehrssicherheit in München und dem Landkreis: Mehr Unfälle, mehr Verletzte – so lautet die Nachricht in Kurzform. Mit 26 Toten gab es 2018 nur einen Verkehrstoten weniger als 2017, meldet das Polizeipräsidium München.