Immer stylisch unterwegs Fünf einfache Fashion-Tricks, die nichts kosten

Mit Layering-Techniken experimentieren

Auch wenn sich die Layering-Technik eher in der Winterzeit anbietet, so kann diese doch ab und zu während der Sommer-Saison angewendet werden. Bei dem sogenannten Lagen-Look werden einfach einzelne Komponenten, die eine unterschiedliche Länge haben, übereinander getragen - eine Kleidungstechnik, die überwiegend warmhält. Da im Sommer morgens häufig noch kühlere Temperaturen herrschen, bietet es sich auch hier an, im Layering-Look aus dem Haus zu gehen. Einfach einen präferierten XXL-Pullover mit V-Ausschnitt aus der hintersten Ecke des Kleiderschranks hervorziehen und über das Sommerkleid ziehen. Mit dem richtigen Styling können so sämtliche Kleidungsstücke das ganze Jahr über ausgeführt werden.