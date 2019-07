Immer noch ein riesiger Erfolg? "Pokémon Go"-Geburtstag: Das ist nach drei Jahren übrig vom Hype

App könnte bald die drei Milliarden knacken

Natürlich hat die ganz breite Masse sich schon längst von "Pokémon Go" verabschiedet, doch hunderttausende Menschen sind immer noch aktiv in der App. Das zeigen schon alleine Events zum Spiel, die immer wieder stattfinden. Im Juni stieg etwa das "Pokémon Go Fest" in Chicago, zu dem laut Angaben des Entwicklers Niantic rund 60.000 Trainer erschienen. Und gerade erst kamen tausende Menschen in Dortmund zusammen, um dort ein weiteres "Pokémon Go Fest" zu feiern. Zwar gibt es derzeit keine Angaben zu den Besucherzahlen, ein ähnliches Dortmund-Event im vergangenen Jahr wurde laut dem Entwickler allerdings von rund 170.000 Fans besucht.