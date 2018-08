Inzwischen wird das Usutu-Virus in Deutschland jedenfalls überwiegend von heimischen Mücken wie etwa der Gemeinen Stechmücke (Nördliche Hausmücke) von Vogel zu Vogel übertragen. Theoretisch könnte eine virusbelastete Mücke auch Menschen mit dem Usutu-Virus infizieren. Praktisch kommt dies nach aktueller Erkenntnis aber höchst selten vor. Und selbst wenn, eliminiert ein halbwegs intaktes Immunsystem das Vogelvirus wieder, ohne dass man davon etwas merkt.

Könnten nun die auffälligen Amselbeobachtungen tatsächlich erste Anzeichen einer neuen Welle Usutu-Virus-bedingten Amselsterbens sein? Durchaus, so ein wissenschaftlicher Mitarbeiter von der Untersuchungsstelle für Usutu-Viren am Bernhard-Nocht-Institut (BNI) in Hamburg. Denn gegenwärtig würden gehäuft auch aus Bayern, das von vergangenen Wellen weitgehend verschont geblieben war, suspekte tote Amseln an sein Institut zur Analyse geschickt.

Aussagefähige Ergebnisse stehen allerdings noch aus.

Um möglichst umfassende Informationen zur Ausbreitung des eingeschleppten Virus in der heimischen Vogelpopulation zu gewinnen, wünscht sich das BNI zusammen mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) weitere Zusendungen.

Engagierte Bürger möchten doch bitte derzeit gefundene tote Vögel luftdicht in einem Gefrierbeutel verstaut via Päckchen an folgende Adresse schicken: Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin Dr. Jonas Schmidt-Chanasit, Bernhard-Nocht-Straße 74, 20359 Hamburg

Das Porto ist leider vom Einsender zu tragen. Sonstige Kosten entstehen keine. Nach dem Einpacken Händewaschen nicht vergessen (selbst wenn’s bei diesem Virus wohl nichts ausmachen würde).