"Immer mehr Leute ziehen eine Show ab" "Die Bachelorette": Nadine Klein rechnet mit der TV-Kuppelshow ab

Wer meint es wirklich noch ernst?

Haben früher laut Klein "die Leute bei Instagram ja niemanden wirklich interessiert", sieht das heute anders aus. Wer bei "Die Bachelorette" oder dem Pendant "Der Bachelor" mitmacht, könne sich auf eine aussichtsreiche Karriere im Trash-TV freuen. "Ich behaupte mal, spätestens seit es 'Bachelor in Paradise' gibt, gehen einige schon konkret mit Zukunftsplänen in das Format", versucht die 32-Jährige die Absichten so mancher Kuppelshow-Kandidaten zu beleuchten.