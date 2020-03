Auch die Virologin Ulrike Protzer von der TU München setzt beim Kampf gegen das Virus auf Forschung. Dadurch, dass die Lage zuerst in Italien so ernst wurde, habe Deutschland einen Vorsprung. Dennoch, so Protzer, sei das kein Anlass, sich in falscher Sicherheit zu wiegen. "Es wird auch hier viele Todesfälle geben."

Protzer erzählte, sie würde oft gefragt, ob sie keine Angst vor dem Virus habe. "Nein", sagte sie. Angst sei ein schlechter Ratgeber. Zudem sei man in Deutschland gut aufgestellt. "Um mich habe ich keine Angst, aber durchaus um meine Eltern", sagte sie. Alte und schwache Menschen seien in großer Gefahr. "Deswegen appelliere ich an uns alle: Verhalten wir uns vernünftig."

