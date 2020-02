Immer in Action Tom Cruise klettert über 2,5-Meter-Tor, um Party nicht zu verpassen

Hollywood-Star Tom Cruise (57) ist dafür bekannt, seine Stunts selbst zu machen. In "Mission: Impossible - Phantom Protokoll" kletterte er etwa die Fassade des höchsten Gebäudes der Welt entlang. Dass der Actionstar auch privat keine Herausforderung scheut, offenbart eine Anekdote, die Kate Hudson (40, "Wie werde ich ihn los in 10 Tagen") jüngst in der Talkshow von Ellen DeGeneres zum Besten gab. Demnach habe sich der 57-Jährige einst auf spektakuläre Weise auf einer Hausparty eingeschlichen, die Hudson und ihr Bruder Oliver (43, "Scream Queens") im Haus ihrer Eltern gaben.