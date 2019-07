"Immer ein Gentleman" Guillermo del Toro und Co.: Große Anteilnahme am Tod von Rutger Hauer

Mit Kollegin Kristy Swanson (49, "Pretty in Pink") arbeitete Hauer 1992 an der Horrorkomödie "Buffy - Der Vampir-Killer", die später zu der erfolgreichen Serie "Buffy - Im Bann der Dämonen" wurde. Auf Twitter kondolierte die Schauspielerin mit den Worten: "Ich bin untröstlich, dass du uns verlassen hast Rutger. Wie du deine Rollen gespielt hast, war einzigartig und wird für immer geschätzt werden. Wir alle werden dich sehr vermissen. RIP mein alter Freund." Dazu veröffentlichte sie ein gemeinsames Foto ihres Films, in der sich Swansons Filmrolle ganz eng an Rutger schmiegt.