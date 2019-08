Schulden machen, um zu überleben

In München würden vor allem der angespannte Wohnungsmarkt und die prekären Arbeitssituationen Menschen in die Schuldenfalle treiben. Oft landen diese Leute dann vor Gericht und werden zu Bewährungsstrafen verurteilt. Bewährungshelfer Hans-Peter Kelldorfner sagt dazu: "Schulden sind bei uns ein großes Problem. Früher haben viele Leute in München so ungefähr ein Drittel ihres Nettogehalts für Miete aufgebracht. Heute ist es normal, dass Leute mehr als die Hälfte zahlen müssen. Dann machen viele Schulden, nur um überleben zu können."