Ab Herbst soll dann das neue Galileo auf dem Campus der TU in Garching eröffnen. Die neue Mensa hat über 1.750 Plätze, im Speisesaal, der im ersten Geschoss liegt, und in der Cafeteria im Erdgeschoss, wo die Gäste auch draußen im Innenhof sitzen können. In dem neuen Gebäude, das als kommunikatives Herzstück des Campus bezeichnet wird, sollen auf hochmoderne Art 7.300 Essen am Tag ausgegeben werden. Bei den Selbstbedienungstationen gibt es von Salat über Pasta und Wokgerichte eine breite Auswahl.

TU-Präsident Herrmann äußert sich auf AZ-Anfrage nicht dazu. Ein TU-Sprecher sagt aber, es sei baurechtlich schwierig, die Imbisse zu erhalten. Schade für Studenten wie Ziqui (22) Ruixian (21) und Xinhang (21), die jede Woche bei Onkel Luu essen, weil es dort gut und günstig ist. Aber auch, weil da Onkel Luu ist, der immer noch ein bisserl mit ihnen ratscht. Ob das die hochintelligenten Teller auch können?