Die Ansprache des Sängers ist der emotionale Höhepunkt des Konzerts. Am Donnerstagabend machte die US-Gruppe im Rahmen ihrer "Evolve"-Tour in München halt. "Evolve" ist das dritte Album der Band, und mit dem ersten Titel der Platte "I Don’t Know Why" beginnt der Auftritt. Im Konfettiregen stimmt Reynolds anschließend die Hymne "Believer" an. Ein Song, der die Geschichte des Sängers wunderbar beschreibt. Im Refrain heißt es: "Schmerz, du hast mich zu einem Gläubigen gemacht!" Weiter geht’s mit Altbekanntem: "It’s Time" verhalf der Band zu ihrem Durchbruch. Später kommt noch "On Top Of The World".