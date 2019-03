München - Zum Weltfrauentag wollten Unbekannte offenbar eine Botschaft aussenden und haben dazu an insgesamt 15 Gebäuden in der Westendstraße 22 Schriftzüge an die Wände gesprüht. In den Farben blau und pink sprühten sie in der Nacht auf Donnerstag zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr ihre Forderungen gegen das Patriarchat und Sexismus auf die Häuser.