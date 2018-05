Im "Vogue"-Interview Georgina Chapman: Harvey Weinsteins Ex bricht ihr Schweigen

Chapman hat mit Weinstein zwei gemeinsame Kinder, India (7) und Dashiell (5). Um mit der Situation zurechtzukommen, sei die Designerin auch bei einem Therapeuten gewesen, verriet sie - auch wenn sie zuerst gedacht habe, dass sie das "nicht verdient" habe. "Es gab einen Teil von mir, der furchtbar naiv war - wirklich, so naiv. Ich habe Momente der Wut, ich habe Momente der Verwirrung, ich habe Momente des Unglaubens! Und ich habe Momente, in denen ich einfach wegen meiner Kinder weine. Wie wird ihr Leben aussehen? ... Was werden die Leute ihnen sagen? ... Es ist so, dass sie ihren Vater lieben. Sie lieben ihn ... Ich kann es nicht für sie ertragen!"