Im vierten Monat schwanger Sophia Vegas verrät, wer der neue Mann an ihrer Seite ist

Lange hat sie es für sich behalten, im "Promi Big Brother"-Haus ließ Sophia Vegas (30) dann die Bombe platzen: sie ist schwanger. Und zwar bereits im vierten Monat, wie sie in der Sat.1-Show "Endlich Feierabend!" am Montag noch einmal bestätigte. Dass die Ex-Frau von Bert Wollersheim (67) in freudiger Erwartung ist, habe sie selbst erst drei Wochen vor ihrem Container-Einzug erfahren. Vegas' neuer Partner Daniel sei übrigens der Erste gewesen, der eine Veränderung an seiner Freundin bemerkt habe.