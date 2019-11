Im vierten Monat Hilaria Baldwin hat erneut ihr ungeborenes Baby verloren

Sie habe nicht erwartet, dass ihr ungeborenes Kind verstorben sei, als sie am Montag zu einer Routine-Untersuchung zum Arzt ging. "Ich bin jetzt wirklich am Boden zerstört. Ich bin in einem Schockzustand", erklärt Baldwin verzweifelt weiter. Allerdings richtet sie ihren Blick bereits wieder in die Zukunft: "Wir sind so glücklich mit unseren vier gesunden Babys - und das werden wir niemals aus den Augen verlieren", schreibt Baldwin. Man würde es weiter versuchen, ihrer Tochter eine kleine Schwester zu schenken.