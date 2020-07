Im US-Bundesstaat New Hampshire Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell von FBI festgenommen

Ghislaine Maxwell (58) ist am Donnerstag im US-Bundesstaat New Hampshire festgenommen worden. Das berichten US-Medien unter Berufung auf einen Sprecher des FBI übereinstimmend. Nach der Unternehmerin wurde seit Monaten gesucht. Die ehemalige Vertraute von Jeffrey Epstein steht unter Verdacht, Mädchen für den im Sommer 2019 Verstorbenen angelockt zu haben, damit dieser sie später missbrauchen konnte. Sie soll an dem Missbrauch angeblich auch teils beteiligt gewesen sein.