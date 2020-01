Josef Baum ist während eines Ski-Urlaubes in Österreich schwer verunglückt. Am 2. Januar hatte der 65-Jährige einen heftigen Unfall, wie "Bild" zuerst berichtete. Demnach soll der Schauspieler, der in München lebt, von einem anderen Skifahrer angefahren und dabei verletzt worden sein. Die Sprecherin von Josef Baum bestätigte den Zusammenstoß auf AZ-Anfrage: "Er ist auf dem Weg der Besserung."