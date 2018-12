Im Urlaub mit der Familie Katy Perry: Süße Liebeserklärung an Orlando Bloom

Von wegen Liebesurlaub!

Die 34-Jährige hat auf ihrem Instagram-Account ein atemberaubendes Foto veröffentlicht, das einen Wasserfall zeigt, in dessen Gischt ein Regenbogen schimmert. Am rechten unteren Bildrand steht ein Paar Arm in Arm im Wasser - es sind Perry und Bloom. Die Sängerin hat ihren Liebsten sogar auf dem Foto markiert. Beide strecken einen Arm in die Luft, die Hände bilden ein Peace-Zeichen. Im Kommentar vergleicht Perry ihre Liebe mit dem "Ende eines Regenbogens". Wie romantisch!