Ribéry blutete am Kopf

Der 35-Jährige war im ersten Training am Tegernsee bei einer Flankenübung ins Straucheln geraten und mit dem Kopf gegen einen Torpfosten geknallt. Für kurze Momente herrschte helle Aufregung auf dem Sportplatz, Ribéry blutete am Kopf, die Mannschaftärzte eilten herbei, um den am Boden liegenden Franzosen zu behandeln.