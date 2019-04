Mit dem Roller in die U-Bahn - gar nicht so einfach

Ich starre den Rest der Fahrt betreten auf den Boden. Man möchte sich lieber nicht ausdenken, was los wäre, wenn man zur Hauptverkehrszeit versucht, mit dem Roller in die U-Bahn zu kommen, vielleicht auch noch, wenn es geregnet hat und die Räder schmutzig sind.

Alles in allem finde ich es schwer vorstellbar, wofür ich den Roller benutzen könnte. Als Autoersatz für die Stadt kommt er nicht in Frage, er schützt nicht vor Regen, ist langsam und hat vor allem keinen Stauraum. Als Fahrrad-Alternative ist der Roller für mich etwas zu langsam. Von meiner Wohnung in Ramersdorf bis zur Redaktion am Westpark zu fahren, würde zu lange dauern. Und wenn es später am Abend regnet, müsste ich entweder 10 Kilometer im Regen fahren, oder mit dem Roller in die U-Bahn.

Nach meiner Erfahrung, weiß ich, dass ich den Roller wählen würde, selbst wenn ich mir dabei eine Erkältung zuziehe. Trotzdem mag ich den Roller irgendwie. Wenn man ihn bald unkompliziert leihen kann, würde ich ihn sicher mal wieder benutzen.

Sehen Sie hier das Video der Testfahrt unseres AZ-Reporters.