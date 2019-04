Schauspieler Adrian Can (ist demnächst in dem Film "Anna" von Luc Besson an der Seite u.a. von Helen Mirren zu sehen) konnte nicht mitwandern. Schweren Herzens: "Ich war gerade vier Wochen in Los Angeles und habe mir dort den Fuß angeknackst. Ich passe damit in keinen Bergstiefel rein. Dafür werde ich hier das riesige Spa genießen", meinte er lachend.