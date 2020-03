Im Stadtteil Camden Amy Winehouse wird posthum in London geehrt

Dass Amy Winehouse in Camden geehrt wird, ist kein Zufall. Die Sängerin lebte bis zu ihrem Tod am 23. Juli 2011 in dem Künstlerviertel nördlich des Zentrums. Am 14. September 2014, dem Tag, an dem die Sängerin 31 Jahre alt geworden wäre, wurde ihr zu Ehren eine lebensgroße Bronzestatue in Camden enthüllt. Nur wenige Meter von dem Stadthaus entfernt, in dem Winehouse starb.