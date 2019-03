Niko Kovac widerspricht Lewandowski

Eigene Fehler wollte Kovac bei seinem Verteidigungsplädoyer am Freitag nicht einräumen. Er gab die Verantwortung für das Aus an seine Spieler weiter, die etwa "mit dem Ball nicht so richtig was anfangen konnten", wie er sagte. Ob das gut in der Mannschaft ankommt? Nicht nur Lewandowski hatte das mutlose Auftreten der Bayern-Mannschaft nach dem Königsklassen-Knockout ja erwähnt, auch Kapitän Manuel Neuer und Mats Hummels ließen Zweifel an der Taktik durchblicken.

Hummels etwa erwähnte das grundsätzliche Problem der Bayern gegen Teams, die gut pressen können. Kovac meinte dazu auf AZ-Nachfrage: "Man muss mutig sein, den Ball fordern, Anspielstationen bieten." Das gelang gegen Liverpool kaum. Und Kovac war nicht in der Lage, dies mit Korrekturen von außen zu beheben.

Für den Coach ist ohnehin die Einstellung "entscheidend", wie er klarstellte, und nicht "das System". Man müsse sich auf dem Platz "zerreißen" – wie jüngst Juventus Turin beim 3:0-Sieg gegen Atlético Madrid, und "die Spielstile außer Acht lassen". Mentalität schlägt Taktik: Ist das wirklich die Bayern-Lösung für die Zukunft?

Kovac gibt Double als Saisonziel aus

Am Sonntag (18 Uhr im AZ-Liveticker und bei Sky) soll zunächst ein Erfolg gegen Mainz 05 her, um zumindest in der Bundesliga die Chance auf den Titel zu wahren. "Wir wollen in die Länderspielpause mit einem Sieg. Wir müssen das Spiel gewinnen, um zwei Wochen einfach mal entspannt zu arbeiten", sagte Kovac – und gab das Double als Ziel für die restliche Saison aus. "Wir wollen die verbleibenden beiden Wettbewerbe gewinnen."

Falls Bayern das nicht schafft, steht der Klub im Sommer vor einer ganz anderen Grundsatzfrage: Nämlich der, ob Kovac der richtige Trainer ist.