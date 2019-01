Im Sommer geht es weiter "Stranger Things": Dann geht die dritte Staffel an den Start

Auf einem ersten Teaser-Poster ist zumindest schon einmal der bedeutungsschwangere Satz "Ein Sommer kann alles verändern" zu lesen. Auf dem Bild sind die händchenhaltenden Eleven (Millie Bobby Brown, 14) und Mike (Finn Wolfhard, 16) zu sehen, die zusammen mit ihren Freunden ein großes Feuerwerk in den Farben der amerikanischen Flagge bestaunen. Auch das deutet darauf hin, dass die Handlung zumindest in Teilen am Unabhängigkeitstag spielen wird, der in den Staaten vielerorts mit einem Feuerwerk gefeiert wird.