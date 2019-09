Kritische Meinungen zur Mietpreisbremse

Seit August gilt für Vermieter in München und in den Kreisstädten die Mietpreisbremse. Das bedeutet: Bei Neuvermietung darf die Miete maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Miete aus dem qualifizierten Mietspiegel sein (mehr zur Mietpreisbremse). Das Ziel der Neuregelung ist klar: den Anstieg der Mietpreise mittelfristig zu drosseln. Immobilienexperte Stephan Kippes sieht die Mietpreisbremse jedoch äußerst kritisch: "Derartige Maßnahmen wirken sich negativ auf die Investitionsbereitschaft in Wohnungen – und damit auf die im ersten Halbjahr 2019 ohnehin schwächelnde Baugenehmigungen – aus."

Stanko Cvijanovic, Makler in Dachau erklärt, er fände es "wünschenswert", wenn die neue Mietpreisbremse etwas bringt. Doch er fürchtet, dass das Instrument von Vermietern unterlaufen wird: "Die Nachfrage auf dem Markt ist viel zu groß. Der Druck ist groß. Ich erwarte keine Lösung." Der Grund: Vermieter könnten weiterhin höhere Preise verlangen. Denn was für eine Miete letztendlich fließt, ist unklar. "Es müsste überprüft werden", so der Immobilienprofi.

Kommunen um München verdichten nach

Besonders bei Familien mit Kindern ist das Umland mit geringeren Miet- und Kaufkosten beliebt. Doch in Dachau kann die Nachfrage nach Wohnraum nicht ansatzweise gedeckt werden. Attraktiv durch die Nähe zum Flughafen und die sehr gute Verkehrsanbindung mit S-Bahn und Regionalzug steigen die Immobilienpreise in Dachau stetig: "Viel gebaut wird nicht, aber es wird nachverdichtet", sagt Makler Stanko Cvijanovic. In der alten Schlossbergbrauerei entstehen 19 Wohnungen. Auf dem Areal der früheren MD Papierfabrik hat der Abriss begonnen. Hier soll ein urbanes Quartier für rund 2000 Menschen entstehen. In Fürstenfeldbruck wird als Nachverdichtung ein großer Parkplatz mit Wohnungen überbaut.

Landkreis Starnberg: Private vermieten teuer Wohnraum

Der Starnberger Markt ist sehr begehrt, aber auch sehr eng: Die Stadt am See ist Spitzenreiter beim Preis für Einfamilienhäuser mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von mehr als 1,7 Millionen Euro. Tutzing jedoch ist dabei, bis zu 25 Wohnungen im Einheimischen-Modell zu bauen, mit einer Miete von rund 10 Euro pro Quadratmeter. Interessenten müssen fünf Jahre in Tutzing gelebt haben. Maklerin Ursula Bluhm: "Im Landkreis Starnberg wird jeder Hobbyraum am Hang ausgebaut. Privatleute vermieten hier für teures Geld." Das Problem: Die Angebote sind oft überteuert, weil Vermieter aus Unkenntnis Nutzfläche wie Bad und Küche zur Wohnfläche schlagen.

Lesen Sie auch: Attraktive Eigentumswohnungen mit Parkblick