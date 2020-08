Im September geht es los "FameMaker": Starttermin für neue Raab-Show steht fest

Die von Stefan Raab (53) konzipierte Show "FameMaker" sorgt bereits aufgrund ihres Konzepts für Gesprächsstoff: Die Teilnehmer müssen darin allein durch ihre Performance überzeugen - und zwar unter einer schalldichten Glaskuppel. Um die Musik geht es in der neuen Show von ProSieben vordergründig also nicht. Premiere feiert "FameMaker" am 17. September zur Primetime. Weitere vier Shows gehen Donnerstag und Samstag auf Sendung. Das Finale steigt am 1. Oktober, wie der Sender nun bekannt gab.