Hingucker sind bei ihr im Arbeitszimmer die Palmentapete, die moderne Lampe (ihr Mann hat auch so ein Exemplar bei sich im Büro) und der Goldapfel auf dem Schreibtisch. Wer gern so in seinem Homeoffice arbeiten würde, braucht neben dem nötigen Kleingeld die richtigen Kontakte: Bei der königlichen Einrichtung haben verschiedene niederländische Designer und Künstler geholfen.