Im Schatten der Elena Miras Dschungelcamp 2020 - Tag 13: Claudia Norberg muss ausziehen

Das Geburtstagskind rettet Raúl Richter

Nachdem Anastasiya Avilova (31) dem Camp an Tag zwölf unfreiwillig den Rücken kehren musste, kehrte für die verbliebenen Bewohner der Alltag wieder ein. Bedeutet: Die nächste Dschungelprüfung stand an. Gemeinsam stellten sich Markus Reinecke (51), der am Mittwoch Geburtstag feierte, Sven Ottke (52) und Raúl Richter (32) der Herausforderung des "Höhenfluch". Während Raúl in einer Glasbox mit 20.000 Kakerlaken, 20.000 Grillen und zehn Kilogramm Riesenmehlwürmern gefangen war, mussten die anderen beiden Männer in 30 Metern Höhe einen Hindernisparcours bewältigen. Unterwegs galt es natürlich möglichst viele Sterne einzusammeln.