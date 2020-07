Im Rosenkrieg mit Johnny Depp Diese Frauen stehen Amber Heard vor Gericht zur Seite

Johnny Depp und seine prominenten Ex-Partnerinnen

Johnny Depp setzt dagegen auf prominenten Beistand und aktivierte zwei Ex-Freundinnen: Langzeit-Lebensgefährtin und Sängerin Vanessa Paradis (47, "Did You Really Say No"), mit der Depp zwei Kinder hat und Schauspielerin Winona Ryder (48, "Destination Wedding") mit der Depp Anfang der 1990er Jahre kurzzeitig verlobt gewesen war. Beide bestätigten, dass es in ihren Beziehungen keine körperlichen Auseinandersetzungen gegeben habe. Eine Video-Befragung der beiden im Zeugenstand lehnte Depps Anwaltsteam allerdings ab.