Im Rampenlicht Die Schönen Münchnerinnen bei Foto-Video Sauter

Lernen von Profis:Gratis-Workshops für Hobby-Fotografen

Bei den zahlreichen Workshops erklärten die Experten, wie man ein Model perfekt in Szene setzt, und beantworteten Fragen wie: Welchen Winkel braucht ein Blitzgerät, um die Gesichtskonturen perfekt zur Geltung zu bringen? Welche Belichtungszeit ist bei Tageslicht am besten? Und mit welcher Blende stellt die Kamera genau auf die Augen des Models scharf?

Während bei Canon der Fokus im Bereich Portrait- und Beauty-Shootings lag, nahm Nikon die Modelcontest-Kandidatinnen mit auf einen Fotowalk. Mit Fujifilm entdeckten die Workshop-Teilnehmer die Stadt als Fotostudio – in all ihrer Vielfalt. Sigma bot einen kostenlosen Rent-Service an. Bei Panasonic ging es um Portraitshootings in 4K. Bei Sony drehte sich ebenfalls alles um das Thema „Portrait“. Im Praxistest wurde dabei speziell der Augen-Autofokus unter die Lupe genommen.