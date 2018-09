Im Rahmen des Apple-Music-Events Christine and the Queens: So heizte sie ihren Fans in Paris ein

In England und Frankreich ist sie bereits ein großer Star, in Deutschland macht sie sich nun auch einen Namen: Héloïse Letissier (30), besser bekannt unter dem Künstlernamen Christine and the Queens ("Girlfriend") oder nur Chris, hat zum Release ihres zweiten Studioalbums "Chris" im Rahmen von Apple Music in Paris ein Konzert gegeben. Dort wurde auch der Dokumentarfilm "Apple Music Presents: Chris" vorgestellt, der ab heute auf Apple Music verfügbar ist. Die Nachrichtenagentur spot on news hat sich das Konzert und den Film der französischen Singer-Songwriterin live vor Ort angesehen.