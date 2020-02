München – Die Ballsaison ist in vollem Gange. Einen festen Platz im Terminkalender der VIPs hat mittlerweile der Schwarz-Weiß-Ball" der CSU: Zum bereits 13. Mal ging er unter dem Motto "Münchner G’schichten" am Samstag im "Paulaner am Nockherberg" über die Bühne.