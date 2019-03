Der Vergleich mit Kiew: In der ukrainischen Stadt kostet zum Beispiel die Übernachtung im Doppelzimmer (3 Sterne) pro Nacht 36 Euro, in Reykjavik 158 Euro. Das ÖPNV-Ticket für zwei Personen und drei Tage bekommt man in Kiew für 6,24 Euro. In Islands Metropole summiert sich das Ticket für drei Tage zu zweit auf 97,80 Euro. Und in Kiew kann man für 3,90 Euro zu Abend essen. In Island muss man pro Person mit 18 Euro rechnen.