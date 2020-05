Im Oktober vor Gericht Bestechungsskandal: Lori Loughlins Verfahren wird nicht eingestellt

Loughlins Rechtsanwälte hatten beantragt, dass das Verfahren eingestellt werden soll, da der Dreh- und Angelpunkt in dem Skandal, William Singer, angeblich dazu angehalten worden war, von Seiten der Behörden in aufgenommenen Gesprächen mit den Angeklagten die Wahrheit zu verfälschen. Der Richter habe nun festgestellt, dass "die Regierung nicht gelogen oder das Gericht in die Irre geführt" habe. Die Beweislage zeige, dass involvierte Ermittler nur versucht hätten, "Singer dazu zu bringen, Beweise zu untermauern und nicht zu fälschen".