Im Oktober 2017 Nach Motorradunfall: Gerard Butler verklagt Frau auf Schadensersatz

Der "Angel has Fallen"-Star will keine Zeit mehr gehabt haben, sein Motorrad anzuhalten - und krachte in das Fahrzeug des Unfallgegners. Herbeigerufene Notfall-Sanitäter und die Ärzte im Krankenhaus stellten allerdings keine schlimmeren Verletzungen beim Hollywood-Beau fest. Er kam mit einigen blauen Flecken und kleineren Wunden davon. In der Klage erhebt Butler nun Schadensersatzansprüche. In welcher Höhe ist nicht bekannt.