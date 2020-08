Im Namen von Anthony Bourdain Russell Crowe bestätigt "großzügige Spende" an Beiruter Restaurant

Die Spende belief sich auf 5.000 Dollar (umgerechnet etwa 4.200 Euro), und es dauerte nicht lange, bis Crowe persönlich bestätigte, dass er es war und die Spende im Namen von Anthony Bourdain (1956-2018) erfolgt sei. "Ich dachte, dass er das wahrscheinlich getan hätte, wenn es ihn noch gäbe", schrieb Crowe in Anspielung auf den US-Koch-Doku-Star Bourdain, der das Le Chef in einer seiner Sendungen porträtierte. "Ich wünsche Ihnen und Le Chef alles Gute und hoffe, dass die Dinge bald wieder in Ordnung gebracht werden können", so Crowe weiter.