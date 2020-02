Im Mutterglück Mit diesem Still-Foto begeistert Ashley Graham ihre Fans

Sieht so das vollkommene Glück aus? Völlig vernarrt starrt Ashley Graham (32, "A New Model") in einem neuen Instagram-Post auf ihren neugeborenen Sohn, während sie ihn stillt. "Kaffee & Milch" schreibt das Plus-Size-Model unter das Foto, das offenbar in einem Restaurant im New Yorker Szene-Stadtteil Brooklyn aufgenommen wurde. Eingekuschelt in einen braunen Plüsch-Einteiler mit Bärchen-Ohren lebt der kleine Isaac allem Anschein nach sein bestes Leben auf dem Schoss seiner Mama.