Fortuna-Köln-Coach bricht in Tränen aus

"An so einem Tag würde man sich am liebsten vergraben. Die Fortuna ist ein toller Verein. Dass das passieren musste, trifft uns bis ins Mark", sagte Oliver Zapel, hielt inne - und brach dann in Tränen aus. Kurz zuvor war Fortuna Köln nach dem 2:3 beim TSV 1860 aus der Dritten Liga abgestiegen. Die Löwen feierten dagegen frenetisch den sicheren Klassenerhalt - so nah liegen bekanntlich Freud und Leid im Fußball.