Im Lockdown Cate Blanchett verletzt sich mit einer Kettensäge

Cate Blanchett (51, "Carol") hat sich bei einem Unfall während des Lockdowns mit einer Kettensäge am Kopf verletzt. Die australische Schauspielerin hat dabei glücklicherweise nur eine kleine Schnittwunde davongetragen. Im Podcast der ehemaligen australischen Premierministerin Julia Gillard (58) sagte Blanchett laut CNN: "Ich hatte gestern einen Kettensägenunfall, was sehr, sehr aufregend klingt, war es aber nicht. Abgesehen von der kleinen Schnittwunde am Kopf geht es mir gut."