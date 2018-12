Im Liebesglück Esther Sedlaczek ist schwanger und verlobt!

Sedlaczek ist seit drei Jahren vergeben, wie sie ihren Fans im Sommer in einer Instagram-Story verriet. Wer der Mann an ihrer Seite ist, das behält die Tochter von Schauspieler Sven Martinek (54) lieber für sich: Es sei ihr wichtig, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, erklärte sie ihren Fans damals. Nur eine Info hat sie noch auf dem roten Teppich verraten: Den Antrag hat er ihr vor ein paar Monaten in Berlin gemacht.