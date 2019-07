Im Leo-Badeanzug Nazan Eckes: Sexy Foto zum Hitzerekord

Schon seit Wochen erfreut RTL-Moderatorin Nazan Eckes (43, "Guten Morgen, Abendland: Almanya und Türkei - eine Familiengeschichte") ihre Fans auf Instagram immer wieder mit freizügigen Urlaubsfotos aus der Türkei: "Schwer in Badeanzüge verliebt diesen Sommer", schrieb die Kölnerin etwa zu einem Post. Nun setzte sie anlässlich des Hitzerekords in Deutschland noch einen drauf und postete ein sexy Foto im Leo-Badeanzug und mit gewellter Mähne - aufgenommen offenbar wieder zu Hause. Ihr Kommentar: "Über 40 Grad hält man eigentlich nur am Meer aus... Ich will zurück..."