Am 13. Februar startet der neue Film "Nightlife" mit Elyas M'Barek (37) in den Kinos. In der Komödie spielt er einen Barkeeper in Berlin und wird eines Tages von seinem Freund, gespielt von Frederick Lau (30), versehentlich aufs Auge geküsst. Wie sein erster Kuss in der Realität ablief, das verriet der "Fack Ju Göhte"-Star nun in einem Interview mit der "Bild am Sonntag": "Ich war damals so in der siebten Klasse mit meinem ersten Crush im Kino."