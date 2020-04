Im Kampf gegen Corona Leonardo DiCaprio und Robert De Niro verlosen Statistenrolle

Drei Hollywood-Größen live in Aktion erleben? Diese Chance bieten nun Leonardo DiCaprio (45, "Titanic"), Robert De Niro (76, "Taxi Driver") und Regisseur Martin Scorsese (77) ihren Fans. Im Kampf gegen das Coronavirus haben die Männer die "All in Challenge" ins Leben gerufen. Sie sammeln Spenden, "um sicherzustellen, dass jede bedürftige Familie in dieser kritischen Zeit Zugang zu Nahrungsmitteln erhält", erklärt DiCaprio bei Instagram.