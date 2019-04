Im Job hat es ihr wenig geschadet Gisele Bündchen verrät eine deutsche Seite an ihr

Sie hat für Ordnung gesorgt

In ihrem Job als Model habe ihr das besonders in den Anfängen sehr geholfen, so die Ehefrau von Football-Superstar Tom Brady (41). Während ihre Kolleginnen gegen Mittag am Set auftauchten, stand sie selbst um sechs Uhr auf der Matte. Dieser Pünktlichkeit mussten sich die Mitstreiterinnen irgendwann fügen. "Es wurde dann gesagt: 'Wenn Gisele es schafft, da zu sein...' Ich habe also dafür gesorgt, dass es in der Mode heute ein bisschen professioneller zugeht."