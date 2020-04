Im Jahr 2013 "Peinlich und dumm": Reese Witherspoon über ihre Festnahme

Damals waren sie und Ehemann Jim Toth (50) von der Polizei festgenommen worden, weil der Verdacht bestand, Toth sei betrunken gefahren. In Witherspoons Fall war es wegen "ungebührlichen Verhaltens", nachdem sie ihr Auto entgegen der Anweisung eines Polizeibeamten verlassen hatte. "Es war so peinlich und dumm", sagt sie heute darüber. "Aber weißt du was [...] Ich treffe dumme Entscheidungen. Ich treffe gute Entscheidungen. Ich bin nur ein Mensch", so der US-Star weiter.