Im Interview mit "Vogue" Justin Bieber: So ist seine Beziehung zu Hailey wirklich

Justin (24) und Hailey Bieber (22) sind seit September 2018 ein waschechtes Ehepaar. In einer standesamtlichen Zeremonie gaben sie sich spontan das Ja-Wort. Mittlerweile planen sie die ganz große Hochzeitssause. Es scheint fast so, als könnten die beiden Turteltauben kaum glücklicher sein, dabei gibt es auch in ihrer Beziehung Höhen und Tiefen, wie sie nun in einem Interview verrieten.