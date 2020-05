Im Interview mit der "GQ" John Legend geht auf Donald Trump los

Die Nerven in den stark von Covid-19 getroffenen Vereinigten Staaten von Amerika liegen blank. Das verschärft auch immer mehr den Ton in der Debatte um die richtigen Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie. Nun machte auch der Musiker John Legend (41, "Love In The Future") in einem Interview mit dem Männermagazin "GQ" seinem Ärger Luft und schoss dabei in drastischen Worten gegen den US-Präsidenten Donald Trump und dessen Krisenmanagement.